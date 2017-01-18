В Красноярске возбудили дело о пропаже трупа женщины / Под подозрение попали работники морга

Публикации за 18.01.17

Красноярске возбуждено уголовное дело по факту пропажи из морга тела 88-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Как отметили в управлении, дело возбуждено после того, как в декабре прошлого года в ряде СМИ появились сообщения, что сотрудники отдела экспертизы трупов ККБСМЭ отказываются выдавать родственникам тело 88-летней женщины, поясняя, что оно пропало при невыясненных обстоятельствах.

Сотрудники следственных органов после установления всех обстоятельств произошедшего возбудили уголовное дело по статье «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ). По предварительной версии следствия, 06 декабря в отдел экспертизы трупов ККБСМЭ, по адресу улица Партизана Железняка, 1 «ж» поступило тело 88-летней женщины для проведения судебно-медицинской экспертизы. 07 декабря 2016 года состоялось исследование. После этого санитар транспортировал тело в холодильную камеру на цокольный этаж морга.

12 декабря 2016 года в регистратуру морга обратилась родственница умершей, которой сотрудники морга не смогли выдать тело, так как обнаружили его пропажу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Производится допрос сотрудников морга с использованием полиграфа. На ряду с другими рассматриваются версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

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