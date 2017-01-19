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Скандалы и происшествия

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Публикации за 19.01.17

Под Омском пьяная мать избила сына кочергой и выгнала босиком на 30-градусный мороз
Фото: nabludatel.ru

Под Омском пьяная мать избила сына кочергой и выгнала босиком на 30-градусный мороз

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Омской области, избившей кочергой сына за замечание об алкогольном опьянении и выгнавшей его на 30-градусный без одежды и обуви. Четырнадцатилетний подросток, отстающий в психическом развитии, за час, проведенный на улице, отморозил пальцы ног, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Также под уголовное дело попали чиновники, которых заподозрили в халатности,

Два уголовных дела были возбуждены по итогам доследственной проверки, проведенной в связи с публикациями в местных СМИ об издевательствах над беспомощным мальчиком. По информации СКР, 37-летней жительнице районного поселка Муромцево инкриминируют п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ч. 1 ст. 293 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии; халатность).

По версии следствия, 14 января женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила кочергой 14-летнего больного сына, тем самым «проучить» подростка за замечание о том, что его мать в очередной раз находится в пьяном виде. Затем подозреваемая выгнала мальчика без верхней одежды и обуви на улицу в 30-градусный мороз, заперла дверь и легла спать. За час, проведенный на улице, подросток получил обморожение пальцев ног. Мальчика спасла бабушка, которая зашла проведать внука, и отвезла его в больницу. В настоящее время пострадавший получает лечение в больнице.

Кроме того, уголовное дело по статье «халатность» возбуждено в отношении сотрудников органов опеки Муромцевского района. Согласно выводам следователей, «мальчика можно и нужно было защитить от издевательств гораздо раньше, если бы соответствующие инстанции ответственно подходили к выполнению своих прямых обязанностей и навещали семью», указали в СКР. Отмечается, что его мать систематически злоупотребляла алкоголем, имея на попечении троих несовершеннолетних детей, и ранее была лишена родительских прав в отношении 11-летнего сына.

Следователи также инициировали изъятие и передачу для дальнейшего расследования из органов внутренних дел в Следственное управление СК РФ по Омской материалов уголовного дела, возбужденного в отношении нерадивой матери полицией по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей». Как только следователи получат документы, уголовные дела будут объединены в одно производство.

Омск, Ольга Панфилова

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