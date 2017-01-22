NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 22.01.17

Кровавое ЧП в Комсомольске-на-Амуре: после конфликта убит 15-летний подросток

Кровавое ЧП в Комсомольске-на-Амуре: после конфликта убит 15-летний подросток

В Комсомольске-на-Амуре в результате конфликта между подростками на одной из улиц города произошло убийство. По предварительным данным, 17-летний молодой человек нанес ножом удар в грудь 15-летнему подростку, который от полученного ранения скончался на месте.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время подозреваемый задержан. С ним работают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СКР.

Комсомольск-на-Амуре, Служба информации РИА «Новый День»

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 22.01.17

Травиться алкоголем в России стали меньше. Роспотребнадзор отчитался о новогодней смертельной статистике. / Российских биатлонистов снова проверят на допинг во время сочинских Игр. / Верховная Рада готовит закон о тотальной украинизации и формировании отрядов языковой полиции. Попытки сохранить двуязычие будут приравнены к свержению государственного строя.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter