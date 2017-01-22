Кровавое ЧП в Комсомольске-на-Амуре: после конфликта убит 15-летний подросток

Публикации за 22.01.17

В Комсомольске-на-Амуре в результате конфликта между подростками на одной из улиц города произошло убийство. По предварительным данным, 17-летний молодой человек нанес ножом удар в грудь 15-летнему подростку, который от полученного ранения скончался на месте.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время подозреваемый задержан. С ним работают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СКР.

Комсомольск-на-Амуре, Служба информации РИА «Новый День»

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 22.01.17

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