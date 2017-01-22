В Якутии местный житель открыл стрельбу по полиции и «скорой помощи»

Публикации за 22.01.17

В Якутии предприниматель, работающий в сфере ритуальных услуг, открыл огонь из карабина по сотрудникам полиции и медикам скорой помощи, после чего был обезврежен. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, ЧП произошло в городе Алдане накануне, сейчас проводится проверка этого инцидента.

На данном этапе установлено, что мужчина 1968 года рождения находился у себя в частном доме в городе Алдане с женой и несовершеннолетним сыном. Около 13-14 часов он стал вести себя неадекватно, что, по словам родственников, было впервые. Отец семейства хватался огнестрельное ружье – «Сайга», вел себя агрессивно. Жена и сын покинули дом и вызвали «скорую помощь» и полицию.

Через непродолжительное время после их прибытия мужчина открыл окно дома и прицелился в сторону машины «скорой помощи», в которой находился водитель. Направив ружье в воздух, он произвел один выстрел, затем – еще три в сторону медицинского автомобиля.

После этого хозяин дома перешел к другому окну, и сотрудник ОВО по Алданскому району произвел предупредительный выстрел, потребовав бросить оружие. На данное требование мужчина не отреагировал, и полицейский произвел прицельный выстрел в мужчину, причинив ему ранение плеча и живота.

В последующем стрелок был задержан и доставлен в приемный покой больницы. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Других пострадавших в результате происшествия нет.

Следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится процессуальная проверка на наличие в действиях мужчины признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Алдан, Анастасия Смирнова

Алдан. Другие новости 22.01.17

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