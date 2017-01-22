NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 22.01.17

В Якутии местный житель открыл стрельбу по полиции и «скорой помощи»

В Якутии местный житель открыл стрельбу по полиции и «скорой помощи»

В Якутии предприниматель, работающий в сфере ритуальных услуг, открыл огонь из карабина по сотрудникам полиции и медикам скорой помощи, после чего был обезврежен. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, ЧП произошло в городе Алдане накануне, сейчас проводится проверка этого инцидента.

На данном этапе установлено, что мужчина 1968 года рождения находился у себя в частном доме в городе Алдане с женой и несовершеннолетним сыном. Около 13-14 часов он стал вести себя неадекватно, что, по словам родственников, было впервые. Отец семейства хватался огнестрельное ружье – «Сайга», вел себя агрессивно. Жена и сын покинули дом и вызвали «скорую помощь» и полицию.

Через непродолжительное время после их прибытия мужчина открыл окно дома и прицелился в сторону машины «скорой помощи», в которой находился водитель. Направив ружье в воздух, он произвел один выстрел, затем – еще три в сторону медицинского автомобиля.

После этого хозяин дома перешел к другому окну, и сотрудник ОВО по Алданскому району произвел предупредительный выстрел, потребовав бросить оружие. На данное требование мужчина не отреагировал, и полицейский произвел прицельный выстрел в мужчину, причинив ему ранение плеча и живота.

В последующем стрелок был задержан и доставлен в приемный покой больницы. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Других пострадавших в результате происшествия нет.

Следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится процессуальная проверка на наличие в действиях мужчины признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Алдан, Анастасия Смирнова

Алдан. Другие новости 22.01.17

Лавина в Мурманской области погребла под снег туристов. / Контрабандный «Боярышник»: в Крыму изъяли десятки литров спиртосодержащей продукции. / Мадонна обматерила Трампа. На митинги против нового президента США вышли более миллиона человек.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter