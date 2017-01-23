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Скандалы и происшествия

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Публикации за 23.01.17

В Красноярском крае псих убил брата и мать – медиков / Следователи объявили его в розыск
Фото: «Четвертая власть»

В Красноярском крае псих убил брата и мать – медиков Следователи объявили его в розыск

В Шушенском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек (предусмотренных п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, по предварительной версии следствия, 22 января 2017 года в 22 часа в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении в поселке Шушенское тел 64-летней женщины-кардиолога и её 35-летнего сына-стоматолога с рублеными ранами головы у обоих.

Следователи установили, что в совершении данного преступления подозревается 23-летний молодой человек, являющийся сыном и братом погибших. Известно, что подозреваемый имеет психическое заболевание. После случившегося он покинул место жительства и скрывается.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого, устанавливаются обстоятельства, совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 23.01.17

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