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Скандалы и происшествия

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Публикации за 23.01.17

Сибиряк расчленил жену и выбросил останки в крещенскую прорубь

Сибиряк расчленил жену и выбросил останки в крещенскую прорубь

Житель Красноярского края арестован по подозрению в убийстве гражданской жены, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. 33-летний мужчина избил до смерти 42-летнюю сожительницу кочергой, затем расчленил ее и выбросил останки в крещенскую прорубь.

По данным следователей, в ночь на 9 января в ходе застолья между пьяными гражданскими супругами из поселка Балахта произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина избил сожительницу кочергой. Женщина от полученных травм умерла. Подозреваемый перенес тело убитой в сарай, а 19 января расчленил и на санках отвез к реке Чулым. Останки он сбросил в прорубь. 20 января фрагменты тела женщины обнаружили сотрудники администрации, которые убирали территорию. В тот же день по подозрению в совершении расправы был задержан 33-летний сожитель убитой, который позже признался в убийстве гражданской жены. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Правоохранители отмечают, что подозреваемый ранее был неоднократно судим.

Красноярск, Ольга Панфилова

Красноярск. Другие новости 23.01.17

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