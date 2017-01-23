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Скандалы и происшествия

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Публикации за 23.01.17

На Ставрополье в Крещение утонули работники водоканала / Они нырнули в резервуар подготовки воды
Фото: YouTube

На Ставрополье в Крещение утонули работники водоканала Они нырнули в резервуар подготовки воды

Днем 19 января, в Крещение, на территории ГУП СК «СтавропольКрайВодоканал» в поселке Ясная Поляна утонули два сотрудника организации. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью, 26-летний машинист насосной станции решил искупаться в резервуаре для подготовки воды к очистке. Мужчина нырнул в резервуар и исчез с поверхности. 65-летний сотрудник предприятия решил нырнуть за ним, чтобы спасти, однако вынырнуть ему так же не удалось. По результатам судебно-медицинского исследования, смерть мужчин наступила от утопления в воде.

По данному факту следственным отделом по Предгорному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводится доследственная проверка. В настоящее время следователь произвел осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, в том числе опрошены очевидцы, обнаружившие тела погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 23.01.17

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