Житель Татарстана потребовал от МВД 750 тысяч рублей компенсации / За пытки электрошокером в отделе полиции

Публикации за 23.01.17

Житель Татарстана обратился в суд с исковым заявлением к МВД. В нем он потребовал выплатить ему 750 тысяч рублей компенсации за пытки электрошокером в отделе полиции. Об этом рассказал юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права», передает «Медиазона».

Отмечается, что в феврале 2016 года в отделе полиции по Альметьевскому району оперуполномоченный Айдар Сальманов «проводил беседу» с подозреваемым в краже мужчиной, который отрицал свою причастность к преступлению. Оперативник 21 раз ударил задержанного электрошокером, причинив ему телесные повреждения.

Альметьевский суд признал Сальманова виновным превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (п.п.«а» и «б» ч.3 ст.286 УК РФ) и приговорил к пяти годам лишения свободы условно с запретом работать в правоохранительных органах на тот же срок. Гособвинение запрашивало для него шесть лет колонии.

Свою вину полицейский не признал и во время судебных слушаний утверждал, что после выхода из отдела полиции пострадавший мог сам нанести себе повреждения электрошокером, а затем обратиться в больницу. По итогам служебной проверки его уволили из полиции. Потерпевший мужчина обжаловал приговор Сальманову в Верховном суде Татарстана как излишне мягкий, но его оставили без изменения.

Казань, Иван Гридин

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