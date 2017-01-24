Тело новорожденного мальчика нашли на свалке в Кабардино-Балкарии

Публикации за 24.01.17

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после обнаружения тело новорожденного ребенка на мусорке. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Дело расследуется по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

По информации ведомства, тело доношенного мальчика с оборванной пуповиной было найдено 18 января на свалке на окраине селения Кишпек Баксанского района республики. Как установили судмедэксперты, младенец скончался от общего переохлаждения.

Для скорейшего раскрытия преступления создана следственно-оперативная группа, главная цель которой найти мать мальчика.

Нальчик, Ольга Панфилова

Нальчик. Другие новости 24.01.17

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