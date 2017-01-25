В Хакасии бродячие собаки загрызли женщину

Публикации за 25.01.17

Следователи в Хакасии выясняют обстоятельства смерти 42-летней женщины, тело которой со следами клыков и когтей животных нашли на обочине, на 59-м километре автодороги Бея – Очуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данному факту следователи отдела по Саяногорску ведут доследственную проверку. При осмотре места ЧП они обнаружили на теле женщины множественные раны от клыков и когтей, а рядом с трупом на снегу – следы животных. Им также удалось установить личность погибшей. Ей является 42-летняя женщина, которая проживала в одном из дачных массивов Саяногорска, нигде не работала, злоупотребляла спиртными напитками. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причин смерти.

Следователи предполагают, что женщину загрызли бродячие собаки. «В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе следователи проверяют версию о нападении на женщину бездомных собак», – говорится в сообщении.

Саяногорск, Иван Гридин

Саяногорск. Другие новости 25.01.17

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