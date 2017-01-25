Врача кадетского корпуса под Красноярском заподозрили в педофилии / О насилии рассказала мать воспитанника

Публикации за 25.01.17

Руководство Ачинского кадетского корпуса и сотрудники правоохранительных органов Красноярского края проводят проверку по заявлению о сексуальном насилии, совершённом в отношении одного из воспитанников учебного заведения, сообщает «Запад 24».

Агентство сообщает, что в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего 16-летнего подростка. По ее словам, насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына совершил штатный врач кадетского корпуса. Кроме того, в мобильном телефоне подростка оказалась видеозапись, подтверждающая факт сексуальной связи.

О медработнике сообщается, что мужчина женат, ему 44 года и при этом последние 19 лет он работает в кадетском корпусе. Кроме того, местные СМИ сообщают, что о его нетрадиционной ориентации многие в учебном заведении были осведомлены. В настоящее время врач продолжает числиться на своей должности, правда, приказом руководства до марта он официально направлен на курсы повышения квалификации.

Внутренняя служебная проверка в отношении специалиста продлится до 27 января, в случае, если факт сексуального насилия подтвердится, руководство кадетского корпуса обещает уволить врача. Одновременно доследственную проверку проводит и СКР. Уточняется, что пострадавший подросток после сексуальной связи с медработником отчислился из кадетского корпуса и перевёлся на учёбу в одну из городских школ Ачинска.

Отметим, Ачинский кадетский корпус является краевым государственным общеобразовательным учреждением. Там проходят обучение около 500 подростков в возрасте от 10 до 18 лет с пятого по одиннадцатый класс. Практически все воспитатели имеют опыт офицерской службы в Вооруженных силах.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 25.01.17

Свердловкие полицейские поймали вора при помощи Ferrari. / Насильник и грабитель из Урая отсидит 10 лет. / Прокуратура: проверка по заявлению об издевательствах над ребенком в школе-интернате началась. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»