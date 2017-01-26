В 25 районах Алтайского края из-за метели закрыты дороги / Введен режим ЧС. Людей эвакуируют с трасс

Публикации за 26.01.17

Из-за неблагоприятных погодных условий на территории Алтайского края введен режим чрезвычайной ситуации. В результате сильнейших метелей ограничено движение автотранспорта по дорогам. Спасатели привлекают дополнительные силы и технику для восстановления дорожного сообщения.

В частности, по информации КГКУ «Алтайавтодор», ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах регионального значения в 25 районах Алтайского края (Рубцовский, Змеиногорский, Алейский, Усть-Пристанский, Шипуновский, Ключевской, Егорьевский, Поспелихинский, Третьяковский, Родинский, Благовещенский, Усть-Калманский, Завьяловский, Топчихинский, Шелаболихинский, Тюменцевский, Каменский, Косихинский, Бийский, Зональный, Троицкий, Первомайский, Калманский, Чарышский районы) и в Барнауле. Кроме того, перекрыты: федеральная дорога Р-256 «Чуйский тракт» (от Новоалтайска до Бийска с 213 по 345 протяженность – 132 км), федеральная дорога А-322 Барнаул – Рубцовск – гр. с Р.Казахстан (от Барнаула до Рубцовска с 11 по 298 протяженность 287 км).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, погодная обстановка пока не позволяет говорить о скорой стабилизации ситуации: снегопады и метели продолжаются. Потому спасатели рекомендуют жителям региона «воздержаться от попыток передвижения по федеральным и региональным трассам».

Несмотря на заблаговременно опубликованное штормовое предупреждение, к нему прислушались не все. В течение прошедших суток службы экстренного реагирования провели спасательные работы по ликвидации затора на трассе регионального значения Поспелиха – Курья. В снежной ловушке оказалось 5 пассажирских автобусов и 44 легковых автомобиля, в которых находилось 168 человек. Людей эвакуировали в пункты временного размещения в населённые пункты Курья, Николаевка, Поспелиха.

Отметим также, что Сибирский региональный центр МЧС России направил в Алтайский край аэромобильную группировку спасательного центра из Новосибирской области. Силы МЧС России будут работать на самых сложных участках, где требуется помощь автомобилистам.

Для обеспечения безопасности дорожного движения ГИБДД выставила посты, организовано дежурство оперативных групп. В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю создан оперативный штаб. Взаимодействие со старостами населенных пунктов позволяет получать более точную информацию с мест о состоянии дорог и необходимости дополнительной помощи, сообщили в пресс-службе администрации края.

Отмечается также, что на дежурстве находятся бригады скорой медицинской помощи, однако вмешательства медработников пока не потребовалось. Людей направляют в пункты временного размещения в ближайшие поселки. В регионе действуют более двадцати стационарных и свыше двух десятков мобильных пунктов обогрева. В общей сложности помощь людям оказывают более 400 специалистов, в дорожных и спасательных работах задействовано около 200 единицы техники.

Барнаул, Иван Гридин

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