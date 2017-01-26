На Кузбассе будут судить мать, убившую сына алкогольным молоком

Публикации за 26.01.17

В Кемеровской области сотрудники следственных органов завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Прокопьевска. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, ее обвиняют в умышленном причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемая покормила месячного сына грудным молоком, после чего уложила его спать. Перед этим женщина выпила около двух литров пива. Утром мать обнаружила, что сын не подает признаков жизни, вызвала скорую. Прибывшие по вызову медики, констатировали смерть младенца.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стало отравление алкоголем. Ранее семья в поле зрения сотрудников полиции не попадала, характеризуется положительно. Скончавшийся младенец был третьим ребенком в семье. Следователь направил в органы полиции представление с требованием устранить причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В результате семья поставлена на профилактический учет.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кемерово, Иван Гридин

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