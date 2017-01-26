NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 26.01.17

На Кузбассе будут судить мать, убившую сына алкогольным молоком
Фото: «Едим Дома»

На Кузбассе будут судить мать, убившую сына алкогольным молоком

В Кемеровской области сотрудники следственных органов завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Прокопьевска. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, ее обвиняют в умышленном причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемая покормила месячного сына грудным молоком, после чего уложила его спать. Перед этим женщина выпила около двух литров пива. Утром мать обнаружила, что сын не подает признаков жизни, вызвала скорую. Прибывшие по вызову медики, констатировали смерть младенца.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стало отравление алкоголем. Ранее семья в поле зрения сотрудников полиции не попадала, характеризуется положительно. Скончавшийся младенец был третьим ребенком в семье. Следователь направил в органы полиции представление с требованием устранить причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В результате семья поставлена на профилактический учет.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 26.01.17

СКР проводит проверку гибели подростка в такси. / Молодая мама, парализованная при родах, надеется встать на ноги в санатории Крыма: нужны средства на реабилитацию (ФОТО). / В Мурманске делавшая селфи туристка из Китая погибла под колесами автомобиля.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter