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Скандалы и происшествия

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Публикации за 27.01.17

В пятиэтажке Красноярска взорвался газ, пострадал один человек (ФОТО, ВИДЕО) / После взрыва в доме вспыхнул пожар
Скриншот видео youtube.com/kraschp

В пятиэтажке Красноярска взорвался газ, пострадал один человек (ФОТО, ВИДЕО) После взрыва в доме вспыхнул пожар

Взрыв бытового газа с последующим пожаром произошел в пятиэтажном жилом доме в Красноярске. В результате происшествия пострадал один человек, еще 9 человек эвакуированы.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одной из квартир на первом этаже пятиэтажки по адресу: ул. Быковского, 9 поступило спасателям в 09:41 по местному времени. После взрыва начался пожар. Огонь полностью охватил квартиру. Площадь возгорания составила 30 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 10:23. Спасатели эвакуировали 9 жителей подъезда. Отмечается, что взрывной волной выбиты стекла в трех квартирах, обошлось без разрушений.

В МЧС сообщили, что в результате ЧП никто не погиб. Замруководителя пресс-службы краевого полицейского главка Владимир Юрченко уточнил «Интерфаксу», что в результате происшествия пострадал один человек. По сообщению очевидцев в соцсетях, скорая помощь забрала с места ЧП молодого человека.

Новый День: В пятиэтажке Красноярска взорвался газ, пострадал один человек (ФОТО, ВИДЕО)

В пятиэтажке в Красноярске взорвался газ, пострадал одни человек (фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю)

Красноярск, Ольга Панфилова

Красноярск. Другие новости 27.01.17

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