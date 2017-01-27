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Скандалы и происшествия

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Публикации за 27.01.17

В Новокузнецке пропала 12-летняя школьница (ФОТО)

В Новокузнецке пропала 12-летняя школьница (ФОТО)

В Новокузнецке полицейские разыскивают без вести пропавшую 12-летнюю школьницу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области в отдел полиции «Орджоникидзевский» Новокузнецка вчера ночью обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении ее 12-летней дочери.

Около 19:00 девочка вышла из дома по переулку Актюбинский, чтобы поехать в гости к своей старшей сестре до конечной остановки «Абашево», где родственница должна была ее встретить. Однако по пути школьница пропала. В автобусе ее не оказалось, на связь с родственниками она не выходила, телефон отключен. Самостоятельные поиски девочки не дали результатов, поэтому ее мама обратилась за помощью в полицию.

Новый День: В Новокузнецке пропала 12-летняя школьница (ФОТО)

Полиция организовала поисковые мероприятия, были опрошены друзья и одноклассники пропавшей девочки, а также их родители. Однако никто из них не владел информацией о местонахождении школьницы. Сотрудники правопорядка проверили общественный транспорт, магазины, пункты общественного питания, заброшенные строения. До настоящего времени поиски не дали положительных результатов.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто может знать о местонахождении без вести пропавшей Виктории Реймер, 2004 года рождения, сообщить об этом в полицию по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843) 31-15-15 или 02.

Новокузнецк, Иван Гридин

Новокузнецк. Другие новости 27.01.17

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