В Иркутской области на пожаре погибла семья из четырех человек / Родители сумели спасти из огня двоих детей

Публикации за 31.01.17

В Иркутской области в ночь на 31 января случился пожар, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей. ЧП случилось в жилом доме в поселке Усть-Ордынский, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в доме на улице Батурки поступило на пульт дежурного в 3:50 по местному времени. К моменту прибытия пожарных подразделений, дом был охвачен огнем по всей площади. После тушения при разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела двух взрослых – 45-летнего мужчины и 40-летней женщины (тела находились возле окна), и двоих детей – 16-летней девушки и 7-летнего мальчика (их обнаружили в спальне).

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что родители сумели спасти еще двоих детей. «Мать и отец вытащили из дома двоих детей, передали их очевидцам и побежали спасать оставшихся, когда произошло обрушение горящей кровли», – рассказал представитель МЧС, добавив, что семья была благополучной.

В настоящее время причина возгорания устанавливается, на месте работают дознаватели МЧС. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания.

Иркутск, Иван Гридин

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