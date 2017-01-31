Красноярец скончался от отравления виски Jack Daniel's / Алкоголь ему подарили родственники

Публикации за 31.01.17

В Красноярском крае по факту смертельного отравления жителя Березовского района виски Jack Daniel's возбуждено уголовное дело. Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, сообщение о том, что в клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича скончался 56-летний мужчина поступило следователям 26 января.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало отравление спиртосодержащей продукцией – виски марки Jack Daniel's. По данному факту следователи возбудили дело по статье «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

По предварительной версии следствия, бутылку со смертельно опасной спиртосодержащей жидкостью потерпевшему подарили его родственники. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица, причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в ноябре 2015 года в Красноярске после употребления некачественного алкоголя, в том числе под маркой Jack Daniel's, 11 человек скончались, 27 отравились. В алкогольных напитках содержался метиловый спирт. В ходе расследования предъявлены обвинения девяти местным жителям, а также одному жителю Подмосковья. Он подозревается в организации продаж суррогатного алкоголя.

В апреле-марте 2016 года в результате отравления метиловым спиртом содержавшимся в виски, продававшемся под маркой Jack Daniel's в Красноярске скончались три человека, восемь были госпитализированы. Некоторые из обвиняемых в торговле контрафактным алкоголем уже осуждены, еще несколько человек находятся под следствием.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 31.01.17

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