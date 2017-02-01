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Скандалы и происшествия

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Публикации за 01.02.17

Республику Алтай встряхнуло на 4,9 балла
Фото : amic.ru

Республику Алтай встряхнуло на 4,9 балла

Землетрясение произошло в ночь на среду, 1 февраля, в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, подземный толчок магнитудой 4 зарегистрирован в 00:35 в 206 км к юго-западу от Горно-Алтайска, в 8 км от границы с Казахстаном. Сила удара стихии в эпицентре составила 4,9 балла по шкале MSK-64.

В региональном управлении МЧС уточнили, что землетрясение произошло на глубине 10 километров в 8 км от населенного пункта Талда. В 50-километровую зону от эпицентра попали села Карагай, Банное, Талда, Абай, Амур. В МЧС отметили, что в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. В сельских поселениях созданы две оперативные группы для обследования социально-значимых объектов.

Горно-Алтайск, Ольга Панфилова

Горно-Алтайск. Другие новости 01.02.17

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