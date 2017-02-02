Рабочие из Киргизии и Таджикистана занести гепатит А в иркутские школы

Публикации за 02.02.17

Несколько десятков жителей города Тулун Иркутской области попали в больницу с гепатитом А. Источником массового заражения опасной инфекцией стали гастарбайтеры из Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Чиновники уверяют, что ситуацию с распространением заразы удалось взять под контроль.

По данным мэрии, в настоящее время в Тулунской городской больнице находятся 33 пациента с гепатитом А. Последние случаи заболевания гепатитом А зафиксированы на территории Тулуна 26 января.

«Вероятным источником инфекции Роспотребнадзор предположительно называет работников лесозаготовительных участков из Киргизии и Таджикистана…. Путь передачи, предположительно, контактно-бытовой, – говорится в сообщении горадминистрации. – В организованные коллективы (три школы – прим. ред.) произошли «заносы» из семейных очагов».

В мэрии подчеркнули, что внеплановые проверки проб воды из городской системы водоснабжения (всего было отобрано 5 проб) на содержание вируса гепатита А дали отрицательный результат.

По данным властей, во всех городских школах усилен режим текущей дезинфекции. В школах №1,7 и 19, где были зарегистрированы случаи заболевания гепатитом А, проводится дополнительная санитарная обработка и дезинфекция. Медики обследуют учеников и работники пищеблоков этих учебных заведений, начата прививочная кампания. На 27 января были привиты более 300 человек.

В связи со вспышкой гепатит А в городе отменены массовые мероприятия в учреждениях образования, культуры и спорта.

Иркутск, Светлана Петрова

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