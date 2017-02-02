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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.02.17

Самолет из Крыма не долетел до Санкт-Петербурга / Airbus экстренно сел в Ростове
Фото: itravel.livejournal.com

Самолет из Крыма не долетел до Санкт-Петербурга Airbus экстренно сел в Ростове

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет Airbus A319, выполнявший рейс Симферополь – Санкт-Петербург.

После вылета из Симферополя экипаж пассажирского лайнера сообщил диспетчерам о растрескивании стекла в кабине пилотов. В итоге было решено, что самолет совершит незапланированную посадку в Ростове-на-Дону. После выработки топлива лайнер успешно приземлился в ростовском аэропорту, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Представители воздушной гавани Ростова уточнили, что самолет принадлежит авиакомпании «Россия», сообщают .

Ростов-на-Дону, Ольга Панфилова

Ростов-на-Дону. Другие новости 02.02.17

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