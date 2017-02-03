В Алтайском крае от отравления погибли два ребенка

Публикации за 03.02.17

В Тальменском районе Алтайского края возбуждено уголовное дело по факту смерти двух малолетних детей. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 2 февраля в одном из домов села Ларичиха Тальменского района произошел пожар, при тушении которого огнеборцы обнаружили тела двух малолетних детей с признаками отравления угарным газом.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). По предварительным данным следствия, брат с сестрой находились в доме одни, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены и проводятся судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 03.02.17

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