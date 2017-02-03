В Тюмени после посещения картинг-центра умер мальчик

Публикации за 03.02.17

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, ЧП случилось вечером 02 февраля в помещении картинг-центра, расположенного в здании ТЦ «Солнечный» на улице Пермякова, 50 «б».

Установлено, что 10-летний мальчик получил травму при управлении картом, после чего у подростка наступило ухудшение состояния здоровья, он потерял сознание и в срочном порядке бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в ОКБ № 1. Несмотря на усилия медиков, ребенок умер. Предварительной причиной смерти явилась тупая травма живота.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть» (ч.2 ст.238 УК РФ).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти, проводится работа со свидетелями, в организации изъята документация, записи видеонаблюдения, имеющие значение для следствия, а также устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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