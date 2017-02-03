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Скандалы и происшествия

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Публикации за 03.02.17

В Хабаровском крае собака загрызла 5-летнюю девочку
Фото: «Сибкрай.ру»

В Хабаровском крае собака загрызла 5-летнюю девочку

В Хабаровском крае следователи организовали проверку по факту смерти ребенка от укуса собаки. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю, установлено, что 2 февраля супружеская пара вместе с 5-летней дочкой приехала из Хабаровска в село Красносельское погостить к родственникам.

Сегодня, 3 февраля, девочка вышла во двор, чтобы поиграть с собакой, принадлежащей ее бабушке и дедушке. Во время игры животное укусило ребенка и повредило сонную артерию на шее. По дороге в больницу девочка скончалась. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты краевого следственного управления, сотрудники полиции. В ходе осмотра тела потерпевшей на руке и ноге также обнаружены следы от незначительных укусов собаки.

В настоящее время собака умерщвлена. Известно, что ранее девочка неоднократно гостила у бабушки и дедушки, постоянно играла с собакой. Случаев нападения животного на ребенка не было. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 03.02.17

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