Блэкджек на гробах (ВИДЕО) / В Иркутске накрыли подпольное казино под вывеской ритуального агентства

Публикации за 06.02.17

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В Иркутске оперативники обнаружили подпольное казино в здании, где располагалась фирма по оказанию ритуальных услуг. Среди венков и гробов стояли покерный стол и игровые автоматы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«Игровой салон, оборудованный для проведения азартных игр, находился в помещении двухэтажного дома, в котором осуществляло деятельность ритуальное агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков», – говорится на сайте СКР.

Силовики заранее знали, что под вывеской ритуального салона скрывается игорное заведение. Чтобы застать врасплох организаторов и посетителей казино, оперативники проникли в помещение, взломав дверь болгаркой.

В заведении были обнаружены 23 игровых аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. Кроме того, в ходе обыска правоохранители изъяли документацию, касающуюся деятельности подпольного казино.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная группой лиц по предварительному сговору», виновным может грозить до четырех лет лишения свободы.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 06.02.17

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