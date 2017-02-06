NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 06.02.17

Блэкджек на гробах (ВИДЕО) / В Иркутске накрыли подпольное казино под вывеской ритуального агентства
Фото: СУ СКР по Иркутской области

Блэкджек на гробах (ВИДЕО) В Иркутске накрыли подпольное казино под вывеской ритуального агентства

В Иркутске оперативники обнаружили подпольное казино в здании, где располагалась фирма по оказанию ритуальных услуг. Среди венков и гробов стояли покерный стол и игровые автоматы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«Игровой салон, оборудованный для проведения азартных игр, находился в помещении двухэтажного дома, в котором осуществляло деятельность ритуальное агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков», – говорится на сайте СКР.

Силовики заранее знали, что под вывеской ритуального салона скрывается игорное заведение. Чтобы застать врасплох организаторов и посетителей казино, оперативники проникли в помещение, взломав дверь болгаркой.

В заведении были обнаружены 23 игровых аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. Кроме того, в ходе обыска правоохранители изъяли документацию, касающуюся деятельности подпольного казино.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная группой лиц по предварительному сговору», виновным может грозить до четырех лет лишения свободы.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 06.02.17

Серовский публичный дом «сдавал» малолетних девочек среднеазиатам: под суд пошел экс-полицейский. Подсудимого считают племянником настоятеля местной мечети. / В Нижневартовском районе ВАЗ влетел под МАЗ. Пострадали 4 человека. / Мать девочки, которую загрызли собаки, накануне трагедии родила третьего ребенка. Агрессивные псы держали в страхе всю округу – подробности ЧП.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter