Житель Новосибирска посягнул на жизнь двоих полицейских / Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

Публикации за 08.02.17

Следственный отдел по Ленинскому району Новосибирска возбудил уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст.317 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, вечером 7 февраля 21-летний молодой человек, находясь возле подъезда одного из домов по улице 9-й Гвардейской Дивизии, в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции, выстрелил из травматического пистолета в начальника отделения уголовного розыска пункта полиции №1 «Кирпичный» отдела полиции №7 «Ленинский» и оперуполномоченного отдела, причинив одному из них ранение в области грудной клетки, а другому – в области шеи.

Несмотря на полученные ранения, силовикам удалось обезоружить злоумышленника, после чего он был задержан. Установлено, что задержанный находился в розыске по подозрению в совершении мошеннических действий.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и выяснение мотивов совершенного преступления. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначено проведение комплекса экспертиз. В ближайшее время в отношении задержанного будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Необходимо отметить, что за совершение указанного преступления злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Новосибирск, Иван Гридин

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