В Новосибирске мужчина напал с ножом на школьницу / Полиция ведет поиски злоумышленника

Публикации за 08.02.17

Сегодня утром в Новосибирске неизвестный мужчина напал с ножом на школьницу. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, нападение произошло около 8:00.

Следователи установили, что мужчина, находясь на одной из улиц Кировского района, напал с ножом на ранее незнакомую ему 15-летнюю школьницу. Злоумышленник повалил девочку на землю, между ними завязалась борьба. Подростку удалось вырваться и убежать. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе нападения серьезных ранений девочка не получила.

По данному сообщению следственными органами Следственного комитета по Новосибирской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новосибирск, Иван Гридин

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