NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 08.02.17

В Новосибирске мужчина напал с ножом на школьницу / Полиция ведет поиски злоумышленника

В Новосибирске мужчина напал с ножом на школьницу Полиция ведет поиски злоумышленника

Сегодня утром в Новосибирске неизвестный мужчина напал с ножом на школьницу. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, нападение произошло около 8:00.

Следователи установили, что мужчина, находясь на одной из улиц Кировского района, напал с ножом на ранее незнакомую ему 15-летнюю школьницу. Злоумышленник повалил девочку на землю, между ними завязалась борьба. Подростку удалось вырваться и убежать. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе нападения серьезных ранений девочка не получила.

По данному сообщению следственными органами Следственного комитета по Новосибирской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 08.02.17

Водитель грузовика чуть не замерз на трассе Екатеринбург – Тюмень. / Житель Новосибирска посягнул на жизнь двоих полицейских. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. / Мать погибшего в Подмосковье младенца сама отказалась от госпитализации.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter