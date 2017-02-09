В Уфе под завалами снежного тоннеля погиб мальчик

Публикации за 09.02.17

В правоохранительные органы Башкирии сегодня днем, 9 февраля, поступило сообщение о гибели малолетнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, тело ребенка без признаков жизни извлекли из-под снега спасатели в поселке Тимашево на улице Ковалевской в Уфе. По данному факту была организована доследственная проверка.

По предварительным данным, сегодня днем 11-летний мальчик играл в снегу, выкапывая тоннели в толще снега. Снежная масса обрушилась на него, когда он находился в одном из них. Вышедшие гулять немного позже другие подростки нашли его под обвалом и обратились за помощью. Прибывшие спасатели извлекли из под снега бездыханное тело ребенка. Прибывшие на место ЧП врачи скорой помощи констатирована смерть.

На месте ЧП работала следственная группа в составе заместителя руководителя территориального следственного отдела и следователя. Они провели осмотр места происшествия. По его окончании будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. После установления всех обстоятельств произошедшего следователь примет соответствующее процессуальное решение.

Уфа, Иван Гридин

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