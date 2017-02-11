В Казахстане разоблачены две террористические группы: арестованы 15 человек

В Казахстане комитет национальной безопасности совместно с органами внутренних дел провел спецоперацию, в результате которой в Алма-Ате и близлежащих районах Алматинской области были задержаны участники двух радикальных исламистских групп.
«Нейтрализована деятельность 2 радикальных групп, а также 6 отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии. Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек», – говорится в сообщении Комитета нацбезопасности Казахстана.
Уточняется, что при обысках по местам жительства задержанных изъяты 5 гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием.
Следственные действия продолжаются.
Астана, Анастасия Смирнова
Астана. Другие новости 11.02.17
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