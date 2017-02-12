NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 12.02.17

ЧП в аэропорту Гамбурга: не менее 50 человек отравились неизвестным веществом

ЧП в аэропорту Гамбурга: не менее 50 человек отравились неизвестным веществом

Сегодня в аэропорту немецкого города Гамбург произошло массовое отравление пассажиров неизвестным веществом. По данным СМИ, не менее 50 человек были госпитализированы, а аэропорт был закрыт.

Специализированный авиационный портал Airlivе отмечает, что эта мера была предпринята после того, как несколько десятков человек обратились с жалобами на затрудненное дыхание и резь в глазах, передает «Интерфакс».

Издание Daily Mail уточняет, пассажиры и сотрудники аэропорта вероятно получили химическое отравление. Неизвестное токсичное вещество каким-то образом попало в систему кондиционирования. Находившиеся в здании люди жаловались на резкий неприятный запах.

На месте происшествия сейчас работают представители всех экстренных служб. Аэропорт прекратил прием и отправку самолетов.

Гамбург, Анастасия Смирнова

Гамбург. Другие новости 12.02.17

Коммунальная авария в Сергиевом Посаде: лопнувшая труба затопила больницу. / В подмосковном Подольске после хоккейной тренировки умер 14-летний мальчик. / Москвич поджег бездомную женщину.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter