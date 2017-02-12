ЧП в аэропорту Гамбурга: не менее 50 человек отравились неизвестным веществом

Публикации за 12.02.17

Сегодня в аэропорту немецкого города Гамбург произошло массовое отравление пассажиров неизвестным веществом. По данным СМИ, не менее 50 человек были госпитализированы, а аэропорт был закрыт.

Специализированный авиационный портал Airlivе отмечает, что эта мера была предпринята после того, как несколько десятков человек обратились с жалобами на затрудненное дыхание и резь в глазах, передает «Интерфакс».

Издание Daily Mail уточняет, пассажиры и сотрудники аэропорта вероятно получили химическое отравление. Неизвестное токсичное вещество каким-то образом попало в систему кондиционирования. Находившиеся в здании люди жаловались на резкий неприятный запах.

На месте происшествия сейчас работают представители всех экстренных служб. Аэропорт прекратил прием и отправку самолетов.

Гамбург, Анастасия Смирнова

Гамбург. Другие новости 12.02.17

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