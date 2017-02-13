Красноярскую школьницу спасли от суицида / Ее склоняли к самоубийству в соцсетях

Публикации за 13.02.17

В Красноярске предотвращено самоубийство школьницы, которую склоняли к смерти через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Следователи устанавливают обстоятельства вовлечения подростков в так называемые «группы смерти».

Совсем недавно следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по факту попытки доведения 13-летней школьницы до самоубийства. После публикации данной новости в СМИ, учителя красноярских школ провели профилактические беседы с учениками.

В ходе одной из бесед у 16-летней девушки были обнаружены следы порезов на руках. О данном факте учителя известили родителей девочки и СК. Следователи незамедлительно возбудили уголовное дело по факту склонения ее к самоубйству.(ст. 110 УК РФ).

Следователи уже установили, что с 5 по 9 февраля 2017 года 16-летняя девушка со своего аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» вела переписку с неустановленным лицом, который путем введения её в заблуждение предлагал последовательно выполнять задания различного содержания, конечной целью данных заданий являлось совершение девушкой самоубийства.

В настоящее время следователями регионального СК России совместно с оперативными подразделениями принимается исчерпывающий комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, а также конкретных лиц, причастных к их совершению. Допрашиваются родители несовершеннолетних, педагоги, одноклассники. Расследование уголовных дел продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

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