Омич зарезал сожительницу, ребенка и покончил с собой

Публикации за 14.02.17

В Омске возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и ее несовершеннолетней дочери. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону, сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы сегодня, 14 февраля, около 12:00.

Выехавшая на место происшествия следственная группа, возбудила уголовное дело по статье «убийство двух лиц» (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). По предварительной версии следствия, в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице 3 Молодежная, 40-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил ножом 32-летнюю сожительницу и ее 14-летнюю дочь, а затем наложил на себя руки.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 14.02.17

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