NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 14.02.17

Омич зарезал сожительницу, ребенка и покончил с собой

Омич зарезал сожительницу, ребенка и покончил с собой

В Омске возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и ее несовершеннолетней дочери. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону, сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы сегодня, 14 февраля, около 12:00.

Выехавшая на место происшествия следственная группа, возбудила уголовное дело по статье «убийство двух лиц» (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). По предварительной версии следствия, в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице 3 Молодежная, 40-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил ножом 32-летнюю сожительницу и ее 14-летнюю дочь, а затем наложил на себя руки.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 14.02.17

Нападение на инкассаторов в Москве: один из преступников убит на месте. / Отставка Флинна ставит под удар отношения России и США, считает Пушков. В Совфеде боятся начала русофобии в команде Трампа. / В Иркутской области с рельсов сошли 15 вагонов. Движение поездов остановлено.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter