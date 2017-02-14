В Краснодаре работники детсада нашли стопу новорожденного

Публикации за 14.02.17

Сотрудники СУ СКР по Краснодарскому краю организовали доследственную проверку по факту обнаружения части тела новорожденного ребёнка. Об этом со ссылкой на региональное следственное управление сообщает «Лайф». Ампутированную конечность нашли вблизи детского сада на улице Захарова.

По предварительным данным, речь идёт о стопе новорождённого. При осмотре места ЧП и ближайших окрестностей, тело самого ребенка обнаружить не удалось. В связи с этим, до получения выводов экспертов, пол ребенка остается неизвестным.

По предварительным данным, ножку нашли сотрудники местного детсада, которые и сообщили о страшной находке в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорождённого ребёнка» (ст. 106 УК РФ).

По данным местных СМИ, на конечности обнаружены следы откусывания, что может свидетельствовать о том, что малышку растерзали животные. Также отмечается, что обращений к медикам с подобными травмами зафиксировано не было.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 14.02.17

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