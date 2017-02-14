NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 14.02.17

В Краснодаре работники детсада нашли стопу новорожденного

В Краснодаре работники детсада нашли стопу новорожденного

Сотрудники СУ СКР по Краснодарскому краю организовали доследственную проверку по факту обнаружения части тела новорожденного ребёнка. Об этом со ссылкой на региональное следственное управление сообщает «». Ампутированную конечность нашли вблизи детского сада на улице Захарова.

По предварительным данным, речь идёт о стопе новорождённого. При осмотре места ЧП и ближайших окрестностей, тело самого ребенка обнаружить не удалось. В связи с этим, до получения выводов экспертов, пол ребенка остается неизвестным.

По предварительным данным, ножку нашли сотрудники местного детсада, которые и сообщили о страшной находке в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорождённого ребёнка» (ст. 106 УК РФ).

По данным местных СМИ, на конечности обнаружены следы откусывания, что может свидетельствовать о том, что малышку растерзали животные. Также отмечается, что обращений к медикам с подобными травмами зафиксировано не было.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 14.02.17

В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург разбились пять человек (ФОТО). / Некто Хренов. Сеанс саморазоблачения от Александра Новикова. Бард дал понять, что фактическим «инвестором» «Бухты Квинс» является он сам. / На предприятии «Уральские локомотивы» раздавило рабочего.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter