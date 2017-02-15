В Бурятии мать убила дочь пультом от телевизора и сбежала к бомжам

Публикации за 15.02.17

Полицейские задержали 23-летнюю жительницу села Верхние Тальцы в Бурятии по подозрению в убийстве 1,5-годовалой дочери, тело которой было обнаружено на берегу реки. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 8 февраля подозреваемая распивала алкоголь в гостях у родственников сожителя, затем ночью с дочерью вернулась домой. Мать попыталась уложить девочку спать, но ребенок плакал и не хотел засыпать. Тогда женщина, рассвирепев, начала бить малышку попавшимися под руку предметами: сначала – тяжелой электронной платой от разобранного магнитофона, затем – пультом от телевизора. От полученных травм головы девочка умерла. Пьяная мать легла рядом и уснула. Наутро она обнаружила, что дочка не дышит, и попыталась покончить жизнь самоубийством, но не преуспела. Тогда подозреваемая завернула тело ребенка в одеяло, отнесла на окраину села к реке, после чего уехала в Улан-Удэ. Там она познакомилась с бездомными, несколько дней скиталась по городу, а затем устроилась в приют.

11 февраля вернулся домой сожитель детоубийцы. Не застав близких, он обратился в полицию. Правоохранители обнаружили тело девочки на берегу реки Талец в 800 метрах от окраины села. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и начат розыск матери девочки. Благодаря показаниям свидетелей полицейские быстро установили местонахождение женщины. Вскоре ее задержали в приюте для бездомных.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде ареста.

Улан-Удэ, Ольга Панфилова

Улан-Удэ. Другие новости 15.02.17

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