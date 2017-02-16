NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 16.02.17

На пожаре в Улан-Удэ погибли двое взрослых и двое детей
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

На пожаре в Улан-Удэ погибли двое взрослых и двое детей

В ночь на 16 февраля в ДНТ «Профсоюзник» в Улан-Удэ произошло возгорание частного деревянного двухэтажного дома. При тушении пожара и разборе завалов внутри строения были обнаружены тела 59-летнего мужчины, 36-летней женщины и двух детей, 4 и 7 лет. По данному факту сотрудники следственного отдела по Советскому району СУ СКР по Бурятии организовали доследственную проверку.

В пресс-службе регионального следственного управления рассказали, что, по предварительным данным, сгоревший дом около 5 лет назад построил сотрудник правоохранительных органов и проживал в нем вместе с женой и двумя детьми. Накануне трагедии к мужчине приехал в гости отец-пенсионер для того, чтобы помочь с ремонтом. Около недели назад семья для отопления дома в одном из магазинов в Улан-Удэ приобрела пленочные лучистые электронагреватели, которые самостоятельно установили в жилых комнатах и начали использовать. В связи с этим практически перестали использовать для отопления печь.

16 февраля около 4:00 хозяин дома проснулся от запаха дыма и подумал, что кто-то затопил печь, но встав, увидел, что на втором и первом этаже прямо на стенах горят несколько электронагревающих пленок. Мужчина разбудил отца. Они вместе попытались самостоятельно потушить пламя. Затем он попросил его подняться наверх и разбудить детей и жену, чтобы вывести их наружу. Но когда тот поднялся наверх, лестницу охватило пламя.

Новый День: На пожаре в Улан-Удэ погибли двое взрослых и двое детей

Фото: СУ СКР по Бурятии

Хозяин дома крикнул отцу, чтобы тот пробирался к окнам и спускал детей и жену через них, сам выбежал на улицу, но к окнам спальни на втором этаже так никто и не подошел не подошел, а через несколько мгновений огонь охватил уже весь дом. Находившиеся внутри люди погибли.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. Для определения точной причины возгорания назначено пожарно-техническое судебное исследование. Помимо этого в магазине, где семья приобрела отопительные приборы, будут изъяты образцы данного товара для проверки их на пожарную безопасность при эксплуатации. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, в том числе юридическая оценка будет дана действиям производителя и продавца электронагревателей, в случае получения данных об опасности указанного товара для жизни и здоровья потребителей.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 16.02.17

Родители 13-летнего челябинского шумахера, опубликовавшего скандальное видео, не отрицают, что их сын – гонщик. / Житель Нижнего Тагила пострадал, подобрав на улице куклу-бомбу. / Виновник «пьяного» ДТП, в котором погибла женщина-велосипедист, получил 4,5 года колонии.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter