На пожаре в Улан-Удэ погибли двое взрослых и двое детей

Публикации за 16.02.17

В ночь на 16 февраля в ДНТ «Профсоюзник» в Улан-Удэ произошло возгорание частного деревянного двухэтажного дома. При тушении пожара и разборе завалов внутри строения были обнаружены тела 59-летнего мужчины, 36-летней женщины и двух детей, 4 и 7 лет. По данному факту сотрудники следственного отдела по Советскому району СУ СКР по Бурятии организовали доследственную проверку.

В пресс-службе регионального следственного управления рассказали, что, по предварительным данным, сгоревший дом около 5 лет назад построил сотрудник правоохранительных органов и проживал в нем вместе с женой и двумя детьми. Накануне трагедии к мужчине приехал в гости отец-пенсионер для того, чтобы помочь с ремонтом. Около недели назад семья для отопления дома в одном из магазинов в Улан-Удэ приобрела пленочные лучистые электронагреватели, которые самостоятельно установили в жилых комнатах и начали использовать. В связи с этим практически перестали использовать для отопления печь.

16 февраля около 4:00 хозяин дома проснулся от запаха дыма и подумал, что кто-то затопил печь, но встав, увидел, что на втором и первом этаже прямо на стенах горят несколько электронагревающих пленок. Мужчина разбудил отца. Они вместе попытались самостоятельно потушить пламя. Затем он попросил его подняться наверх и разбудить детей и жену, чтобы вывести их наружу. Но когда тот поднялся наверх, лестницу охватило пламя.

Фото: СУ СКР по Бурятии

Хозяин дома крикнул отцу, чтобы тот пробирался к окнам и спускал детей и жену через них, сам выбежал на улицу, но к окнам спальни на втором этаже так никто и не подошел не подошел, а через несколько мгновений огонь охватил уже весь дом. Находившиеся внутри люди погибли.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. Для определения точной причины возгорания назначено пожарно-техническое судебное исследование. Помимо этого в магазине, где семья приобрела отопительные приборы, будут изъяты образцы данного товара для проверки их на пожарную безопасность при эксплуатации. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, в том числе юридическая оценка будет дана действиям производителя и продавца электронагревателей, в случае получения данных об опасности указанного товара для жизни и здоровья потребителей.

Улан-Удэ, Иван Гридин

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