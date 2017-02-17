В Риге «Боинг» с хоккеистами «Лады» выкатился с полосы

Публикации за 17.02.17

В аэропорту Риги попал в происшествие пассажирский «Боинг», на борту которого, по предварительным данным, находились хоккеисты тольяттинской «Лады».

При разбеге экипаж самолета «Боинг-737» неожиданно прекратил взлет, после чего лайнер выкатился за взлетно-посадочную полосу на 30-50 метров, передает «Интерфакс», ссылаясь на источник в экстренных службах.

После инцидента пилотам удалось самостоятельно развернуть самолет и вернуться на полосу. Обошлось без пострадавших.

Отмечается, что самолет направлялся в Уфу.

Рига, Ольга Панфилова

Рига. Другие новости 17.02.17

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