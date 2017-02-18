Четверо солдат пострадали при разгрузке снарядов в Новороссийске

Публикации за 18.02.17

В пригороде Новороссийска четверо военнослужащих получили травмы из-за возгорания снаряда во время разгрузки артиллерийских боеприпасов. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, инцидент произошел при выгрузке снарядов на железнодорожной станции, сдетонировал пороховой заряд артиллерийского снаряда, находящийся в деревянной укупорке.

Двое военных получили легкие контузии, еще двоих ранило деталями разлетевшегося деревянного ящика. Пострадавшие оперативно доставлены в больницу. По словам медиков, травмы не представляют угрозы жизни военнослужащим.

Новороссийск, Зоя Осколкова

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