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Скандалы и происшествия

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Публикации за 18.02.17

Четверо солдат пострадали при разгрузке снарядов в Новороссийске
Фото: ridus.ru

Четверо солдат пострадали при разгрузке снарядов в Новороссийске

В пригороде Новороссийска четверо военнослужащих получили травмы из-за возгорания снаряда во время разгрузки артиллерийских боеприпасов. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, инцидент произошел при выгрузке снарядов на железнодорожной станции, сдетонировал пороховой заряд артиллерийского снаряда, находящийся в деревянной укупорке.

Двое военных получили легкие контузии, еще двоих ранило деталями разлетевшегося деревянного ящика. Пострадавшие оперативно доставлены в больницу. По словам медиков, травмы не представляют угрозы жизни военнослужащим.

Новороссийск, Зоя Осколкова

Новороссийск. Другие новости 18.02.17

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