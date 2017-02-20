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Скандалы и происшествия

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Публикации за 20.02.17

Бродячие собаки растерзали школьницу в Махачкале / СКР проводит проверку

Бродячие собаки растерзали школьницу в Махачкале СКР проводит проверку

Тело девятилетней девочки с множественными рваными ранами обнаружено в городе Махачкале по улице Петра вечером 19 февраля. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. По версии следователей, школьница погибла в результате нападения бродячих собак.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Для установления точной причины гибели девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.

В мэрии столицы Дагестана заявили, что родителям погибшего ребенка будет оказана вся необходимая помощь, передают . Мэр города Муса Мусаев провел экстренное совещание с участием правоохранителей в связи с гибелью школьницы.

Махачкала, Ольга Панфилова

Махачкала. Другие новости 20.02.17

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