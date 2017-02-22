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Скандалы и происшествия

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Публикации за 22.02.17

Мать и двое детей сгорели на пожаре в Татарстане
Фото с сайта ГУ МЧС по Татарстану

Мать и двое детей сгорели на пожаре в Татарстане

При пожаре в частном доме в Татарстане погибли молодая мать и двое маленьких детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Трагедия произошла накануне в городе Чистополье. По данным спасателей, сообщение о пожаре в доме по улице Бедного поступило в 19:48 мск. К моменту приезда пожарных пламя полыхало на площади 40 квадратных метров. Спустя 35 минут возгорание было ликвидировано. В результате пожара дом сгорел полностью. В ходе разбора завалов были обнаружены тела 31-летней женщины и ее двоих детей 3 и 4 лет, передают местные СМИ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает Kznlive. Причины произошедшего устанавливаются.

Казань, Ольга Панфилова

Казань. Другие новости 22.02.17

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