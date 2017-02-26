Под Красноярском 5 человек отравились суррогатным алкоголем, один скончался

Публикации за 26.02.17

В Красноярском крае 38-летняя женщина погибла и еще четверо мужчин госпитализированы в отделение реанимации после отравления поддельным алкоголем.

Суррогатное спиртное пострадавшие распивали накануне в одной из квартир двухквартирного жилого дома в поселке Подгорный. Отравившиеся мужчины доставлены в Железногорскую городскую больницу.

По данному факту следователи проводят проверку. С места происшествия изъяты образцы алкогольной продукции. Следов бензола, метанола у пострадавших не обнаружено. Для установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении краевого управления СК РФ.

По данным регионального полицейского главка, в ходе расследования обстоятельств произошедшего правоохранители изъяли около 30 литров спиртосодержащей жидкости и направили ее на экспертизу, передают местные СМИ.

Красноярск, Cлужба информации

Красноярск. Другие новости 26.02.17

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