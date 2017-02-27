NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 27.02.17

Под Иркутском две школьницы погибли, упав с многоэтажки

Под Иркутском две школьницы погибли, упав с многоэтажки

Тела двух школьниц были найдены вечером в воскресенье на тротуаре возле 14-этажного дома на проспекте Мира в городе Усть-Илимск Иркутской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Девятиклассницы школы №11 скончались на месте происшествия, сообщает IrkutskMedia. Полиция и Следственный комитет выясняют обстоятельства трагедии. По данным СМИ, девушки выпали с 12-го этажа.

В пресс-службе уполномоченного по правам детей в Иркутской области сообщили, что случившееся было суицидом, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь омбудсмена отказался комментировать трагическое происшествие, ссылаясь на отсутствие достаточного объема информации: «Ведется работа следственными органами. Мы следим за ходом расследования».

Аккаунты школьниц в соцсетях свидетельствуют о том, что обе состояли в одной из так называемых групп смерти и участвовали в игре «Синий кит», уточняет агентство «Твой Иркутск».

Иркутск, Ольга Панфилова

Иркутск. Другие новости 27.02.17

Депутат заксо Илья Гаффнер окончательно лишился диплома менеджера. / В Екатеринбурге стартуют первые слушания по делу блогера Руслана Соколовского. / Бегом от «правосудия».

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter