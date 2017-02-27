Под Иркутском две школьницы погибли, упав с многоэтажки

Публикации за 27.02.17

Тела двух школьниц были найдены вечером в воскресенье на тротуаре возле 14-этажного дома на проспекте Мира в городе Усть-Илимск Иркутской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Девятиклассницы школы №11 скончались на месте происшествия, сообщает IrkutskMedia. Полиция и Следственный комитет выясняют обстоятельства трагедии. По данным СМИ, девушки выпали с 12-го этажа.

В пресс-службе уполномоченного по правам детей в Иркутской области сообщили, что случившееся было суицидом, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь омбудсмена отказался комментировать трагическое происшествие, ссылаясь на отсутствие достаточного объема информации: «Ведется работа следственными органами. Мы следим за ходом расследования».

Аккаунты школьниц в соцсетях свидетельствуют о том, что обе состояли в одной из так называемых групп смерти и участвовали в игре «Синий кит», уточняет агентство «Твой Иркутск».

Иркутск, Ольга Панфилова

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