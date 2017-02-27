В Сочи водитель-наркоман насмерть сбил спортсмена сборной России по маунтинбайку (ВИДЕО)

Публикации за 27.02.17

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В Сочи в ДТП погиб член российской сборной по маунтинбайку Антон Гоголев. Спортсмен ехал на велосипеде на тренировку, когда его сбил водитель иномарки, делая обгон. Велосипедиста с множественными травмами доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти: спортсмен скончался, не приходя в сознание, сообщают «Вести – Сочи». В Сочи спортсмен находился на тренировочных сборах.

Трагическое ДТП произошло накануне в 17:40 в Адлерском районе на улице Ленина. Водитель на Volkswagen сбил велосипедиста в тренировочной форме национальной сборной России, двигающегося в попутном направлении по обочине проезжей части. Автомобиль после столкновения продолжил движение и врезался в дорожное ограждение.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции. У водителя иномарки взяты анализы для медицинского исследования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в краевом управлении МВД РФ. По некоторым данным, водитель легковушки находился в состоянии наркотического опьянения.

Сочи, Светлана Петрова

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