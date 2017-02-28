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Скандалы и происшествия

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Публикации за 28.02.17

Под Томском из-за обрушения кровли закрыли школу (ФОТО) / Стропила не выдержали массы накопившегося снега
Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Под Томском из-за обрушения кровли закрыли школу (ФОТО) Стропила не выдержали массы накопившегося снега

В ночь на 28 февраля в селе Богашево в Томской области произошло частичное обрушение кровли здания местной общеобразовательной школы. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение об обрушении стропильной части кровли, поступило спасателям в 03:15 по местному времени. Площадь обрушения составила около 100 квадратных метров.

Новый День: Под Томском из-за обрушения кровли закрыли школу (ФОТО)

Спасатели установили, что перекрытия в трехэтажном кирпичном здании повреждены не были. ЧП обошлось без пострадавших. На период проведения ремонтно-восстановительных работ решено приостановить учебный процесс.

В связи со случившимся главное управление МЧС России по Томской области в очередной раз напоминает об ответственности собственников за состояние кровель. Руководители предприятий, жилищных организаций обязаны принять меры по очистке снега с крыш зданий, оградить опасные участки, где возможен сход снега.

Новый День: Под Томском из-за обрушения кровли закрыли школу (ФОТО)

«Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность: при выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс и наледи на крышах, обходите места возможного их падения. Особое внимание уделите детям – побеседуйте с ними о безопасности. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или нависает снег. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», – советуют спасатели.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 28.02.17

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