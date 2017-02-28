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Публикации за 28.02.17

В калининградском доме престарелых умерли 5 постояльцев / Смерти последовали за массовым отравлением

В калининградском доме престарелых умерли 5 постояльцев Смерти последовали за массовым отравлением

Власти Калининградской области устанавливают обстоятельства смерти пяти постояльцев дома престарелых «Сосновая усадьба» в городе Пионерский. Оказалось, что все они умерли на фоне вспышки кишечной инфекции, которая была зафиксирована в учреждении.

«В доме престарелых «Сосновая усадьба» в первых числах февраля, когда было зафиксировано массовое отравление пациентов, а также в последующие дни скончались пятеро постояльцев. Но, по предварительным данным, причиной смерти пожилых людей явились хронические заболевания», – рассказали «Интерфаксу» в областном минздраве.

Отмечается, что специалисты сейчас ведут расследование по каждому отдельному случаю. По результатам вскрытия состоятся вирусологические, бактериологические, серологические, гистологические исследования. О результатах будет сообщено дополнительно.

В ведомстве также уточнили, что во время вспышки инфекции за помощью к медикам с симптомами кишечной инфекции обратились 32 человека. Все пациенты, имеющие клинические проявления гастроэнтероколита, переводились на стационарное лечение в областную инфекционную больницу. Кроме того, на стационарное лечение доставлялись пациенты с ОРВИ. В очаге заражения обследовали 362 человека.

По состоянию на 21 февраля, на стационарном лечении находились 9 человек, их состояние оценивалось как удовлетворительное. Как сообщалось, 6 февраля в доме престарелых в городе Пионерский отравились более 30 человек, из которых 13 были госпитализированы. На следующий день два человека скончались в больнице, несмотря на усилия медиков.

Калининград, Иван Гридин

Калининград. Другие новости 28.02.17

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