Жительница Саратовской области воткнула ручку в голову врача скорой помощи

Публикации за 28.02.17

В Саратовской области пьяная пациентка напала на врача скорой помощи, ранив его шариковой ручкой в голову. По информации регионального управления МВД РФ, инцидент произошел 24 февраля в городе Энгельсе.

Бригада «неотложки» прибыла на вызов в дом по улице Одесской для оказания помощи 35-летней местной жительнице. Когда медики находились в квартире, пьяная пациентка напала на 38-летнего врача и нанесла удар ему ручкой в затылок. Злоумышленница задержана. Пострадавший медик доставлен в больницу с колото-рваной раной головы, передает РИА «Новости».

В отношении задержанной женщины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Нападавшей грозит до двух лет лишения свободы.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев в разных регионах России произошло множество случаев нападения пациентов и их родственников на медработников. Избивают как медиков скорой помощи приехавших по вызову, так и врачей и медсестер в больницах. Зачастую дебоширы находятся в неадекватном состоянии из-за сильного алкогольного опьянения.

Саратов, Ольга Панфилова

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