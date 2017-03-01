В Кемеровской области 11-летний школьник сорвался с высоты

Публикации за 01.03.17

В Кемеровской области организована доследственная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла вчера днем, 28 февраля, в городе Ленинске-Кузнецком.

Следователям поступило сообщение о том, что на территории заброшенного завода обнаружено тело 11-летнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, после уроков школьник вместе со своим товарищем пришел на территорию заброшенного завода. Мальчишки залезли на крышу здания, один из них не удержался и упал вниз с высоты 25 метров. Второй подросток, сильно испугавшись, закричал, его услышал прохожий и прибежал на помощь. Он вызвал «скорую помощь» и сотрудников правоохранительных органов. Семья, в которой воспитывался подросток, характеризуется положительно. Устанавливается, кому принадлежит здание, было ли там ограждение и предупреждающие знаки об опасности.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, причину смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 01.03.17

На улице Восточной возле отеля сгорел автомобиль BMW. / В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли двое взрослых и 2-летний ребенок. / Березовский «черный лесоруб» отправится в колонию строгого режима. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»