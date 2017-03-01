Ставропольский суд не позволил РПЦ отнять дом у семьи ветерана

Публикации за 01.03.17

Суд в Ставрополе отклонил иск РПЦ, в котором местная епархия требовала отдать церкви частный дом, где проживает ветеран Великой Отечественной войны и ее семья. Истцы настаивали на возвращении строения РПЦ в рамках закона о церковной реституции, так как в доме ранее жили монахини и его можно считать имуществом религиозного назначения.

До революции здание принадлежало монастырю, а во времена Советского Союза там работали клуб и швейный цех. В 90-х годах дом выкупил один из местных жителей, бывший врач Игорь Шимко. Мужчина поделил дом на три квартиры среди родственников, сообщает TJ. Одним из жильцов оказалась ветеран ВОВ Раиса Шимко.

Первую попытку заполучить дом ставропольская епархия предприняла еще в 2006 году. Но тогда по решению краевого суда здание было передано в федеральную собственность, после чего жильцы приватизировали свои квартиры. Церковь не согласилась с приватизационным договором, решив оспорить его в суде. По мнению епархии, государство должно было передать строение церкви, а не живущим там людям, заявляя, что постройка является памятником религиозного значения.

Ответчиком в новом судебном процессе выступала администрация Ставрополя, а проживающие в доме три семьи – третьими лицами. Епархии удалось добиться наложения ареста на землю и расположенное на ней имущество, при этом ни служители церкви, ни городские власти не предложили альтернативного жилья живущим там семьям, хотя те были не против выехать из, как они заявляли, «халупы». Единственным вариантом стало переселение ветерана ВОВ в келью при храме под присмотр инокинь. Впрочем, по словам внучки ветерана, Тамары Шимко, однажды служители РПЦ советовали ветерану «поставить палатку и жить в ней», передает «Росбалт».

Епархия обосновывала свой иск тем, что жильцы дома приобрели имущество незаконно, аргументируя свою позицию тем, что дом «является объектом религиозного значения», поскольку в нем ранее проживали монахини. Тем не менее, 28 февраля суд отказал в иске епархии, посчитав, что одного факта проживания священнослужителей недостаточно для того, чтобы признать дом «имуществом религиозного назначения». Ранее прокурорская проверка также показала, что участок земли и спорный дом не являются объектами религиозного значения, поскольку раньше в нем не проводились службы, а лишь жили монахини. Таким образом, дом согласно вердикту суда остается за его жильцами. Данное решение епархия еще может оспорить в вышестоящей инстанции

В ноябре 2010 года в России был утвержден закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». За это время РПЦ, отмечает TJ, был переданы передали сотни объектов, среди которых помимо церквей находились действующие музеи, школы, детсады, памятники, мосты и даже дороги и гидросистема с рекой и прудами.

Ставрополь, Светлана Петрова

Ставрополь. Другие новости 01.03.17

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