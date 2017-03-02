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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.03.17

В Туве бывший депутат-единоросс отделался 2 годами колонии за наркотики

В Туве бывший депутат-единоросс отделался 2 годами колонии за наркотики

Экс-депутат Верховного Хурала Республики Тыва единоросс Эдуард Дагба-Лама осужден за хранение и перевозку наркотиков, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Бывший народный избранник был задержан сотрудниками Госнаркоконтроля и ФСБ 17 августа 2015 года. В машине депутаты были найдены 98 брикетов гашиша. Общая масса изъятого наркотика составила почти 323 грамма, что относится в уголовном законодательстве к крупному объему.

Согласно материалам суда и следствия, 50-летний экс-депутат незаконно приобрел и хранил наркотики без цели сбыта. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение и перевозка без цели сбыта наркотического средства, в крупном размере) и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Отметим, что данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.

Однако при назначении наказания суд учел личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, и в итоге приговорил экс-парламентария к двум годам колонии общего режима. При этом СК не уточнил, о каких смягчающих обстоятельствах идет речь.

По данным официального сайта Хурала Тувы, до избрания депутатом регионального парламента Дагба-Лама возглавлял республиканскую службу по техническому надзору за состоянием самоходных машин и других видов техники, работал в руководстве региональной службы по обеспечению госмонополии на алкогольную продукцию. Экс-депутат занимался спортом. Он является многократным чемпионом республики по лыжному спорту.

Кызыл, Ольга Панфилова

Кызыл. Другие новости 02.03.17

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