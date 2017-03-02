Скандал! Обманутые дольщики в Чите получили счет за капремонт в недостроенном доме

Публикации за 02.03.17

Обманутых дольщиков в Чите заставляют платить за капитальный ремонт в недостроенном жилом доме. Соответствующие иски предъявил горожанам региональный фонд капремонта. Чиновники требуют с граждан 2 миллиона рублей. Взносы по капремонту жильцам новостройки по улице Белика стали начислять за два года до того, как дом был достроен, сообщает телеканал «ЗабТВ». Жительница дома Екатерина Герасимец рассказала журналистам, что ей и ее несовершеннолетней дочери пришел иск от Фонда капитального ремонта на сумму 14 тысяч рублей.

Стоит отметить, что большая часть жильцов новостройки – обманутые дольщики. Должниками за капремонт оказались жители трех подъездов из четырех, передает «Забмедиа». В программу капремонта дом включили на основании данных кадастрового паспорта, из которого следует, что здание было введено в эксплуатацию еще в 2012 году, когда был построен и сдан в эксплуатацию один из четырех подъездов.

В мэрии Читы пояснили, что дом по улице Белика был проблемным – застройщик затянул его сдачу. Городская администрация в 2010 году разрешила застройщику вводить здание частями, сообщает портал Flashsiberia. В прошлом году здание было полностью достроено. Дольщики после въезда в квартиры получили уведомления о задолженности перед фондом капремонта за период с 2014 года.

Свои права жители дома решили отстаивать в суде, прокуратуре и жилищной инспекции. Суд первой и апелляционной инстанций вынес решение в пользу жильцов, но Фонд капремонта не перестал начислять взносы. Жильцы продолжили судебную тяжбу: сейчас они ведут борьбу за то, чтобы сроки сдачи дома в эксплуатацию и фактического завершения строительства совпали. В этом случае читинцы смогут претендовать на пятилетние каникулы по уплате взносов на капремонт.

Чита, Светлана Петрова

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