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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.03.17

В Дагестане у школы обнаружили заминированный автомобиль / В салоне нашли автомат Калашникова

В Дагестане у школы обнаружили заминированный автомобиль В салоне нашли автомат Калашникова

Автомобиль со взрывчаткой и оружием обнаружили полицейские рядом со школой в дагестанском Дербенте. Об этом сообщают федеральные информагентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах республиках.

По словам собеседника «Интерфакса», машина со взрывчаткой и автоматом Калашникова находилась в 150 метрах от школы №18.

Правоохранители эвакуировали автомобиль на безопасное расстояние, на месте работают саперы. Владелец машины устанавливается.

Махачкала, Ольга Панфилова

Махачкала. Другие новости 02.03.17

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