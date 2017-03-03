В Акапулько мексиканцы с мачете ограбили российских туристов

Публикации за 03.03.17

Граждане России подверглись нападению бандитов в мексиканском штате Герреро. Грабители, угрожая мачете и огнестрельным оружием, отобрали у туристов деньги и ценные вещи, по счастливой случайности никто не пострадал.

По данным посольства России в Мексике, инцидент произошел в 15 километрах от Акапулько. Группа российских туристов остановилась в специальном месте для отдыха, как неожиданно из кустов к ним выбежало несколько мексиканцев, вооруженных ружьями и мачете, передает РИА «Новости».

Грабители потребовали отдать деньги, телефоны, электронные устройства и чемоданы с вещами, после чего скрылись с добычей в тех же кустах, предварительно несколько раз выстрелив по туристам и их автомобилю. Сообщается, что никто из россиян не пострадал.

По факту случившегося российские дипломаты готовят ноту в МИД Мексики, а также призывают граждан РФ, находящихся на отдыхе в этой стране, сохранять максимальную бдительность.

Акапулько, Зоя Осколкова

Акапулько. Другие новости 03.03.17

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